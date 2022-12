Takiego projektu jeszcze nie było. Chór Olivii Centre, zrzeszający pracowników 14 firm, wydał swoją płytę!

Obecnie Chór łączy pasje 50 osób, pochodzących z różnych firm i nierzadko bardzo różnych od siebie. Łączy ich muzyka i pasja do śpiewania. Ich historie to jednak znacznie więcej niż cotygodniowe próby. Za czasem chór stał się środowiskiem łączącym ludzi, rodzącym przyjaźnie i związki. Jestem częścią chóru od stycznia 2019 roku. – mówi Anna Ficek, sopranistka. Chór był dla mnie powrotem do muzyki, do śpiewu, który towarzyszył mi od zawsze. Dzięki chórowi obudziła się we mnie na nowo moja, można powiedzieć, dziecięca pasja. Poznałam tu wspaniałych ludzi i odnalazłam miłość, nie tylko do muzyki.