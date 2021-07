Tam mieszkał Dawid Bowie. Apartament został sprzedany za 16,8 mln dol.

Zdaniem Willa Brookera, autora książki "Forever Stardust: David Bowie Across the Universe", David Bowie uwielbiał mieszkać w Soho&Nolita. Muzyk często spacerował po Washington Square Park i zaglądał do lokalnych księgarni. "Czuł się jak w domu, na wpół anonimowy, wśród nowojorczyków zbyt fajnych, by histeryzować na widok celebrytów”.