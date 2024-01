Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski poznali się, gdy oboje byli w innych związkach! Wybuchł skandal

Ich pierwsze publiczne pojawienie się jako para miało miejsce na premierze filmu "Złoty Środek" w 2009 roku. Wówczas Arciuch była w szóstym miesiącu drugiej ciąży. "To nie było żadne wyjście z cienia, jak to interpretują dziennikarze. Po prostu poszliśmy na premierę filmu, w którym zagrała Tamara. Pozowaliśmy do zdjęć jak wszyscy, a fotografowie natychmiast rzucili się na nas, nie dając nam przejść" - wspominał Bartłomiej. Kilka miesięcy później na świat przyszedł ich syn Michał.