Tamara Arciuch pokazała córeczkę. "Cztery lata czystej miłości"

- Dla nas praca razem to przywilej. Może jest też dlatego, że my poznaliśmy się w pracy i ta praca była pierwsza. Najpierw poznaliśmy się od strony zawodowej, a potem nawiązała się między nami relacja. Spotkaliśmy się na planie, zaprzyjaźniliśmy, a potem zakochaliśmy – mówili w "Dzień Dobry TVN".

- Pomimo wszystko przetrwaliśmy. My jesteśmy wdzięczni za to wszystko, co się wydarzyło. To nas scementowało. Ten ciężki początek w nieustannym kryzysie - wyznał aktor przed rokiem.