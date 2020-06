Tamara Arciuch wspomina drugą ciążę. "Byłam zaszczuta jak zwierzyna"

- Moja ciąża z drugim synem odbywała się w totalnym zamęcie mojego życia. Wtedy prasa sobie mnie upodobała; nas, bo byłam z Bartkiem. Nie dawali nam spokoju. Druga ciąża była ciężka – byłam tropiona, śledzona…Potem jak mały się urodził, w szpitalu też nie mogłam cieszyć się macierzyństwem w taki pełny sposób, bo byłam zaszczuta jak zwierzyna. To było trudne - powiedziała w wywiadzie na blogu Baby by Ann należącym do Anny Lewandowskiej.