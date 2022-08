Tamara Gonzales Perea podaje się za uzdrowicielkę. Sprzedaje szamańskie gadżety z Aliexpress za horrendalną cenę

Dziś przed kamerami przedstawia się jako "terapeutka ustawień systemowych, praktyk totalnej biologii, soul coach, terapeutka uzdrawiania dźwiękiem". Bohaterce odcinka programu Elżbiety Jaworowicz, która przyszła do TVP opowiedzieć o swoich problemach neurologicznych po przejściu udaru, Gonzales Perea wystukała na bębnie "heja ho". Na co dzień za takie praktyki trzeba jej słono zapłacić - jej godzinna stawka to 550 zł.