"Taniec z gwiazdami": Sylwia i Mikołaj rozstali się. Fani węszą spisek

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się, ale nie zrezygnowali z "Tańca z gwiazdami". Fani sugerują, że mogli zrobić to po to, by zdobyć więcej głosów.

Sylwia i Mikołaj rozstali się (ONS)