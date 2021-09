Krzysztof Ibisz już sam się z tego śmieje. Pokazano, jak bardzo się (nie)zmienia

Krzysztof Ibisz, który słynie z dystansu do siebie, zamieścił zdjęcia z "kiedyś"i "dziś" z prośbą do fanów, by znaleźli różnicę. Wyraźnie rozbawił tym karkołomnym zadaniem internautów, choć jeden z nich skomentował zdjęcie w punkt, zauważając, że zmieniło się tylko... logo Polsatu.