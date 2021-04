Taras Julii Wieniawy jak miejska dżungla. Fani są zachwyceni

Julia Wieniawa to jedna z najlepiej zarabiających gwiazd polskiego show-biznesu. Choć aktorka ma zaledwie 22 lata już dorobiła się pokaźnego majątku. Jakiś czas temu wyznała, że jest posiadaczką trzech mieszkań. Pierwsze kupiła, mając 18 lat. Od tamtej pory inwestuje w nieruchomości, uważając to za bezpieczna lokatę swoich oszczędności. Na początku roku Wieniawa przeprowadziła się do swojego nowego apartamentu na warszawskim Żoliborzu. Jest on nie tylko większy od jej poprzedniego mieszkania, ale i posiada imponujący taras na dachu, z którego rozpościera się panorama stolicy.