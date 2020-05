Tata Maty przyjął wyzwanie. Zarapował dla służb medycznych w hot16challenge2

Hot 16 Challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Tematyka tekstów dowolna. Druga edycja to dodatkowo zbiórka pieniędzy na wsparcie dla polskiej służby zdrowia, która walczy z pandemią koronawirusa. Na stronie siepomaga.pl trwa zbiórka charytatywna "Beef z koronawirusem #hot16challenge". Kwota, w jaką mierzą autorzy zbiórki, to milion złotych.