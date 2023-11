Tate McRae ogłasza premierę drugiego albumu "Think Later" i światową trasę koncertową ‘THINK LATER TOUR’

W ubiegłym roku wydała swój bardzo oczekiwany debiutancki album "i used to think i could fly", który wylądował na 1. miejscu Global Top Albums Debut Chart serwisu Spotify, znalazł się w pierwszej dziesiątce w kilku krajach tuż po premierze, do dziś zdobywając ponad 1,5 miliarda odtworzeń. Zawierający platynowy singiel "she's all i wanna be" z tytułem RIAA i złoty utwór "feel like shit", album doprowadził Tate na najwyższy światowy poziom wraz z gwiazdorskimi współpracownikami i producentami, takimi jak Greg Kurstin, Finneas, Charlie Puth, Alexander 23, Blake Slatkin i nie tylko. Oszałamiający album został doceniony m.in. przez Billboard, który stwierdził, że "...Tate McRae wkracza na gwiazdorską ścieżkę swoim długo oczekiwanym debiutanckim albumem" podczas, gdy GRAMMY.com stwierdziło, że "...każdy utwór pokazuje, że McRae jest gotowa, aby stać się jedną z najbardziej prawdziwych i naturalnych supergwiazd swojego pokolenia".