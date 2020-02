Tatu: Julia Wołkowa nie do poznania. Przesadziła z zabiegami na twarz

Julia Wołkowa przed dwiema dekadami była częścią dobrze znanego wówczas duetu. Mowa oczywiście o Tatu - zespole złożonym z charakternych rosyjskich dziewczyn. 20 lat później Julii właściwie nie da się rozpoznać.

Zespół Tatu powstał w 1999 r. Lena Katina i Julia Wołkowa szybko stały się popularne w całej Europie. Refreny ich hitów podśpiewywał każdy z nas. Dziewczyny były utalentowane, a do tego dobrze wiedziały, jak się wykreować, by przyciągać uwagę. Przez kilka lat utrzymywały, że tworzą parę nie tylko na scenie, ale i w życiu prywatnym. Po jakimś czasie wyznały, że kochają się jedynie jak siostry, a ich niby homoseksualna relacja powstała tylko ze względu na aurę skandalu. W końcu nic nie przyciąga tak jak kontrowersje wokół artystów.

Julia i Lena 10 lat po rozpoczęciu kariery zawiesiły działalność w zespole. W 2011 r. grupa przestała istnieć. Ale o jej wokalistkach nadal się pamięta i co jakiś czas mówi, choć głównie po to, by porównać dawny i obecny wygląd piosenkarek.