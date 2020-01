Taylor Swift przechodzi trudny czas. Jej mama choruje na raka mózgu

Taylor Swift podzieliła się z fanami smutną informacją. Ujawniła, że jej mama, Andrea Swift, ma guza mózgu.

W emocjonalnym wywiadzie dla magazynu "Variety" Taylor Swift potwierdziła, że jej mama Andrea Swift przechodzi chemioterapię z powodu raka piersi. Jednak to nie koniec złych wieści. O tym informacja przedarła się do mediów już kilka miesięcy temu. Teraz lekarze postawili kolejną diagnozę.

Choć gwiazda wspiera mamę od długiego czasu w walce z rakiem piersi, teraz musi mobilizować się od nowa, by być przy niej silniejszą.

- Objawy tego, przez co przechodzi osoba z guzem mózgu, nie przypominają tego, co kiedykolwiek przeżyliśmy z jej rakiem. To był dla nas bardzo trudny okres - powiedziała załamana wokalistka.