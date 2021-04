Te programy kochała Polska. Zniknęły z anteny TVP

W połowie kwietnia 2021 roku nieoczekiwanie dla widzów, ale i prowadzącego "Warto rozmawiać”, Jana Pospieszalskiego, program zniknął z anteny TVP. Stacja wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że w jednym z odcinków, gdzie poruszano problem pandemii koronawirusa, zostały naruszone zasady etyki dziennikarskiej. To nie pierwszy raz, gdy jeden z ulubionych programów Polaków przestaje być emitowany. W 2006 roku po 44 latach z anteny zniknęła "Wielka gra". To najstarszy, ale i jeden z najpopularniejszych teleturniejów telewizyjnych, który szczegółowo sprawdzał wiedzę na wybrany temat. Polacy uwielbiali także zmagania małżeństw w programie "Czar par". Mimo to show było emitowane tylko 3 lata, do 1996 roku. W 2019 roku wrócił na jeden sezon, ale bez sukcesu. Najmłodsi widzowie TVP z trudem rozstali się z "Wieczorynką". Z niezrozumiałych dla odbiorców przyczyn z anteny zniknęły także tak popularne produkcje jak "Randka w ciemno", "Duże dzieci" czy "Europa da się lubić". "Warto rozmawiać" był emitowany w latach 2004-2011, a następnie wrócił w 2016 roku. Czas pokaże, czy utrzyma się na wizji.

