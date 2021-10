Teatr Kamienica pięknie pożegnał Krzysztofa Kiersznowskiego. "Ciężko uwierzyć"

W komentarzach internauci podkreślili, że śmierć Kiersznowskiego to wielka strata. Niektórzy nawet podzielili się, że mieli okazję go poznać i z nim współpracować. "Cudownie było z panem Krzysztofem pracować... do zobaczenia na największej scenie", "Poznaliśmy się w Rampie 20 lat temu…", "Wielka strata...wielki aktor...wielki człowiek..." – skomentowali.