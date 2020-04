Teatr Karolaka bez siedziby. ZHP podpisał umowę ze spółką Grażyny Wolszczak

ZHP, czyli właściciel budynku, w którym mieściła się dotąd siedziba teatru Tomasza Karolaka IMKA, podpisał nową umowę najmu ze spółką należącą do Grażyny Wolszczak oraz Joanny Glińskiej. – Jeśli pan Karolak będzie miał ciekawe pomysły, to zapraszamy go do współpracy, na takich samych warunkach jak innych – mówi aktorka.

Tomasz Karolak stracił siedzibę dla teatru IMKA (East News)