Tego jeszcze nie było! Premiera „Listów do M. 4” tylko online – w Playerze!

Prawdziwa niespodzianka dla widzów, którzy kochają lokalne produkcje! Premiera czwartej odsłony najpopularniejszej rodzimej love story po raz pierwszy odbędzie się nie w kinie, a w serwisie VOD. Wyczekiwane przez fanów „Listy do M. 4” debiutują na playerze.

„Listy do M.” to najbardziej znana polska komedia romantyczna. Miliony fanów czekały na okres świąteczny, wiedząc, że przyniesie on kolejną odsłonę ich ulubionego filmu. Tak miało być również tej zimy. Niestety, pandemia pokrzyżowała te plany. Player postanowił jednak nie zawieść oczekiwań polskich widzów. Zamiast czekać do końca 2021 r., „Listy do M. 4” można oglądać już od początku lutego! Tradycyjna premiera kinowa została zastąpiona debiutem online – wyłącznie na www.player.pl.

„Listy do M. 4” to dalsze losy ulubionych bohaterów, które tradycyjnie splatają się tuż przed Bożym Narodzeniem. Okres przedświąteczny przyniesie kolejne zawirowania w życiu Melchiora, Szczepana, Kariny i Wojciecha. Co dalej ze związkiem Karoliny i Filipa? Czy „Rudolfowi” uda się uciec od własnej przeszłości? Jaką rolę odegrają w tych burzliwych perypetiach nowi bohaterowie, których widzowie poznają w kolejnej odsłonie megahitu? Nieoczekiwane zauroczenie, bezinteresowni nieznajomi czy nieplanowane spotkania sprawią, że nasi bohaterowie na nowo odkryją magię świąt!

Reżyserem filmu jest Patrick Yoka. Na ekran powracają Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Danuta Stenka, Borys Szyc, Magdalena Różczka, Wojciech Malajkat, Izabela Kuna, Weronika Wachowska, Mateusz Winek oraz Michał Zieliński. Do obsady zaproszono również plejadę nowych gwiazd m.in.: Magdalena Boczarska, Cezary Pazura, Rafał Zawierucha, Vanessa Aleksander, Barbara Wrzesińska, Stanisław Brudny, Janusz Chabior, Eryk Lubos, Anna Smołowik, Cezary Kosiński, Monika Pikuła. Za scenariusz odpowiadają Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski. Producentem filmu jest TVN Grupa Discovery.

Player, śladem ogólnoświatowych trendów, dołącza do grona platform premium, na których odbywają się premiery megahitów filmowych. Zaczynamy od czwartej odsłony „Listów do M”. Produkcji, na którą czekają miliony Polaków. To bez wątpienia najgorętsze wydarzenie filmowe tej wiosny. Już od 1 lutego zapraszamy wszystkich na „Listy do M. 4” do Playera!"

mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl

Czwarta część kultowej sagi debiutuje na Playerze, który proponuje bogactwo polskiego kontentu. Film zasili ofertę pakietu „START VOD”, co oznacza, że dotychczasowi subskrybenci automatycznie otrzymają dostęp do tytułu. Natomiast dla nowych użytkowników platforma przygotowała specjalną promocję - pakiet START VOD Playera za pół ceny w lutym. Premiera w Playerze jest odpowiedzią i naturalną konsekwencją zmian, które zachodzą na rynku mediów.