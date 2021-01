Ten związek do przeszłość. Oliwia i Łukasz już nawet ze sobą nie mieszkają

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który wzbudza mnóstwo emocji. Powiedzieć, że jest kontrowersyjny to jak nie powiedzieć prawie nic. Bo jak można nazwać sytuację, w której dwójka zupełnie obcych ludzi pierwszy raz widzi się na własnym ślubie? Choć jest to trudne do wyobrażenia, to zdarzają się śmiałkowie, którzy podejmują rękawicę w oczach kamer.