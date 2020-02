Teresa Lipowska narzeka na brak refundacji leków. Nie kryje żalu

Gwiazda serialu "M jak miłość" nie może w pełni cieszyć się jesienią życia. Kłopotem są dla niej wydatki na lekarstwa.

- Podjechałam na stację benzynową i tam zobaczyłam na okładce gazety staruszkę, która mówi, że chce do domu seniora i że to ja byłam. Dzwonił też do mnie syn i mówi: "Mamo, jak to do domu seniora?!". A to było tak, że byłam na wigilii w Skolimowie i podeszła do mnie dziewczyna, nie przedstawiła się, nie powiedziała, że jest dziennikarką i pyta: "Jak się tu pani podoba?". Powiedziałam, że jest elegancko - wyznała.