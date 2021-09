Teresa Werner w doskonałej formie. Piosenkarka zachwyca w bikini

Teresa Werner to fenomen na scenie disco polo. Choć pojawiła się na niej stosunkowo niedawno, popularnością przebija wiele koleżanek z branży. Co więcej, nie ogranicza się do tego stylu - jest prawdziwą gwiazdą śląskiej piosenki. Nic dziwnego. Przez blisko cztery dekady występowała w słynnym Zespole Pieśni i Tańca Śląsk.