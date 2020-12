Terror na planie. Ekipa Toma Cruise'a powoli wymięka

Zaczęło się od nagrania, które wyciekło do sieci w połowie grudnia. Słychać na nim, jak rozjuszony Tom Cruise ruga ekipę pracującą na planie najnowszej odsłony "Mission: Impossible" . Z informacji ujawnionych przez brytyjski tabloid "The Sun" wynika, że gwiazdor dosłownie eksplodował na oczach ponad 50 innych osób i wygłosił blisko trzyminutową tyradę. Powód? Podobno przyłapał kilku członków ekipy na nie przestrzeganiu wymogów sanitarnych na planie i niezachowywanie dwumetrowych odległości.

- Jeśli jeszcze raz zobaczę, że to robicie, jesteście k...a skończeni. To samo tyczy się innych osób. Wy też stąd wylecicie. Nigdy więcej tego k...a nie róbcie - darł się Cruise.

- Dzięki nam tysiące ludzi mają pracę, pamiętajcie o tym sku.....e! Ludzie tracą p........e dachy nad głową, bo cała branża jest praktycznie zamknięta. Nie możemy pozwolić, by nasz p.......y film też zamknęli, czy to jasne? Jeśli wciąż będziecie się tak zachowywać, już k....a po was! - argumentował swoją wściekłość.