Teść pozywa artystkę. Żąda ponad miliona dolarów

Kelly Clarkson nie ma ostatnio najlepszego czasu. Jak donosi "Variety" i "Page Six", gwiazda została pozwana przez Starstruck Management Group. Informację te potwierdził już Sąd Najwyższy hrabstwa Los Angeles. Clarkson współpracowała ściśle z firmą przez blisko 13 lat. Uważają, że to dzięki nim zrobiła karierę w show-biznesie. SMG zajmowało się promowaniem artystki, odpowiadało za jej coraz to bardziej lukratywne kontrakty, w tym ten na bycie jurorką w hitowym "The Voice".