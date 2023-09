The 1975 Wystąpią W Warszawie!

Poprzednia trasa zespołu "At Their Very Best" objęła areny w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Azji, a to wszystko w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, z liczbą ponad 500 tysięcy sprzedanych biletów. Pomiędzy imponującą inscenizacją, wysoce koncepcyjną sztuką performatywną i zaskakującymi występami gościnnymi, trasa była chwalona i nazwana "trasą zespołu, który jest w szczytowej formie"; twierdzenie to zostało poparte mnóstwem pięciogwiazdkowych recenzji od krytyków. The 1975 "Still... At Their Very Best" ustawi poprzeczkę jeszcze wyżej, oferując nową, rozszerzoną produkcję.