"The Four. Bitwa o sławę": Już w sobotę w Polsacie startuje pierwsza polska edycja muzycznego talent show

Po raz pierwszy w roli jurora zobaczymy Igora Herbuta, który razem z Natalią Nykiel i Kubą Badachem poszuka wokalnych talentów.



Już w pierwszym odcinku Igor pokaże na co go stać! Zobaczcie fragment z premierowego odcinka "The Four. Bitwa o sławę" i przekonajcie się sami, jakie emocje będą mu towarzyszyć po wstępie Dagmary Czechury z piosenką Reni Jusis "Kiedyś Cię znajdę"!