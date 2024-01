THE KID LAROI OGŁASZA TRASĘ KONCERTOWĄ "THE FIRST TIME", KTÓRA OBEJMIE 12KONCERTÓW W WIELKIEJ BRYTANII I EUROPIE

THE FIRST TIME to pełnowymiary album The Kid LAROI (aka Charlton Kenneth Jeffrey Howard), który jest kontynuacją debiutanckiego mixtape'u rapera F*CK LOVE z 2020 roku. Na najnowszym albumie LAROI zmienia swoje brzmienie na styl odpowiadający jego międzynarodowemu statusowi celebryty, jednocześnie serwując jeden z najbardziej oczekiwanych albumów 2023 roku. Na płycie gościnnie wystąpili: Jungkook i Central Cee w singlu "Too Much", Baby Drill i Future w "What's the Move?", Robert Glasper i YoungBoy Never w "Call Me Instead" oraz D4vd w "The Line". THE FIRST TIME to święto współpracy i niezachwianej kreatywności, to droga do sławy zaraz obok jego wcześniejszych prac - przebojowego singla "Stay" z 2021 roku u boku Justina Biebera i mixtape'u, od którego wszystko się zaczęło, F*CK LOVE w 2020 roku.