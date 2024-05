The Smile wystąpi na Letniej Scenie Progresji

Mocno autorski, eklektyczny styl zespołu łączy w sobie elementy art-rocka, rocka progresywnego, muzyki elektronicznej i post-punka. The Smile narodziło się początkowo jako próba odskoczni od zawieszonego w działaniu w trakcie pandemii COVID-19 zespołu Radiohead. To wtedy Nigel Godrich, wieloletni producent grupy, który wyprodukował pierwszą płytę The Smile, skrzyknął się z Jonnym Greenwoodem i Thomem Yorke. Prace szły na tyle dobrze, że zdecydowano o opracowaniu całego albumu. Początkiem 2022 roku wydali sześć singli, w tym "The Smoke" czy "Pana-Vision", które zwiastowały pełnowymiarowy, premierowy krążek. "A Light For Attracting Attention" ukazało się w maju, a grupa wyruszyła w trasę koncertowej tworząc intymną, mistyczną, a zarazem majestatyczną pod względem muzycznym atmosferę. Wychodzący z koncertów fani zachwycali się zaskakującym, często nieprzewidywalnym finałem całkiem nowych utworów i – pomimo początkowego niezadowolenia z powodu przerwania występów pod szyldem Radiohead – prędko pokochali The Smile.