"The Voice of Poland". Kto nowym trenerem? To znany piosenkarz

Twardy reset w "The Voice of Poland". Nowe nazwisko ujawnione

Osoba związana z TVP w rozmowie z Pudelkiem zdradza, że The Voice of Poland chce zaangażować do "dorosłej" wersji programu jurora, który dotąd kojarzony był z The Voice Kids. Co więcej, nie planuje się pojawienia na scenie żadnej z wielkich "div" pokroju Górniak czy Steczkowskiej.