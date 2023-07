The Weeknd ogłasza trasę koncertową w Europie i Ameryce Łacińskiej w 2023 w ramach After Hours Til Dawn Stadium Tour

Trasa jest uhonorowaniem albumu The Weeknd After Hours z 2020 roku (pochodzący z niego przebój "Blinding Lights" został nowym #1 na liście Billboard Hot 100 wszechczasów, wyprzedzając przebój Chubby Checker "The Twist" z 1960 roku), a także docenionego przez krytyków albumu Dawn FM, który ukazał się w styczniu 2022 roku. Kaytranada i Mike Dean dołączą do The Weeknd na wszystkich europejskich koncertach.