The Weeknd wystąpi Polsce. Znana jest data koncertu

The Weeknd ogłosił światową trasę koncertową zaplanowaną na przyszły rok. W ramach "After Hours Til Dawn Tour" 32-letni muzyk odwiedzi czternaście krajów Europy oraz cztery kraje Ameryki Południowej. Polscy fani, który wyczekują kanadyjskiego artysty od co najmniej dwóch lat (zaplanowane na 2020 roku wydarzenie pokrzyżowała pandemia koronawirusa), będą mieć szansę na spotkanie ze swoim idolem latem przyszłego roku.