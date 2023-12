Thomas Brodie Sangster urzekł widzów w świątecznym hicie. Nie uwierzycie, jak dziś wygląda

Prawdziwy przełom w karierze Sangstera nastąpił, gdy miał 13 lat. Wtedy to wygrał casting do filmu "To właśnie miłość". Jego urokliwy wygląd, szczupła sylwetka i delikatne rysy twarzy sprawiły, że szybko stał się międzynarodową gwiazdą, rozpoznawaną niemal we wszystkich zakątkach świata. Przygotowując się do tej roli, nauczył się grać na basie i gitarze, co do dziś jest jedną z jego największych pasji.