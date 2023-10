TIDAL startuje z projektem TIDAL RISING w Polsce, prezentując pięciu wschodzących artystów.

Wsparcie TIDAL w rozwoju kariery artystów

TIDAL to pierwsza platforma streamingowa, która zapewnia artystom bezpośrednie finansowanie i pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób wykorzystują je do rozwijania swojej kariery. Poprzez bezpośrednie wsparcie finansowe, TIDAL RISING umożliwia artystom określenie własnych potrzeb i inwestowanie w swoje kariery na własnych warunkach. Ponadto TIDAL RISING oferuje artystom zasoby edukacyjne i warsztaty. Firma Dolby zapewnia artystom wskazówki dotyczące wykorzystania Dolby Atmos do tworzenia, dystrybucji i odtwarzania treści, aby wspierać następną falę tworzenia muzyki i niezapomniane doświadczenia.