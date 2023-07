Tłumy na "Disco Pod Gwiazdami" w Białymstoku. Podlaskie - tu warto być

"Disco pod Gwiazdami" to nie tylko świetny sposób na rozpoczęcie wakacji, ale przede wszystkim doskonała promocja województwa podlaskiego. Na odbywający się w Białymstoku koncert przyszły tysiące osób, aby posłuchać na żywo największych gwiazd polskiej i zagranicznej muzyki tanecznej. Przed telewizorami śledziły nas około dwa miliony. Te liczby mówią same za siebie. Dziękuję wszystkim za wspaniałą zabawę i zapraszam do podlaskiego, bo warto tu być. Do zobaczenia w przyszłym roku << - podsumował marszałek Artur Kosicki.