Tłumy opłakiwały Sinead O'Connor. Nagrania z pogrzebu łamią serce

Dowodem na przywiązanie do O'Connor jest jej pogrzeb - odprawiony z honorami, na którym pojawił się nawet prezydent Irlandii. Gwiazda muzyki wywarła ogromny wpływ na ludzi na całym świecie, ale to w swoim rodzinnym kraju miała rzesze naprawdę przywiązanych do niej wielbicieli. Widać to na zdjęciach i nagraniach z procesji pogrzebowej, która przeszła ulicami jej rodzinnego miasta.