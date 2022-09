Tłumy żegnają królową Elżbietę. Morze ludzi pod pałacem Buckingham

Wielka Brytania żegna zmarłą królową Elżbietę. Uroczysty pogrzeb monarchini odbędzie się w poniedziałek, 19 września w opactwie Westminster. Ścisłe uczestnictwo w uroczystościach jest zarezerwowane jednak dla rodziny królewskiej, bliskich i oficjeli. Brytyjczycy i tłumy turystów żegnają królową pod pałacem Buckingham. Jak relacjonuje reporter WP, Artur Zaborski, chętnych jest tak dużo, że wokół pałacu zorganizowano specjalny system przemieszczania się. Miejscowi i turyści nie mają możliwości, by zatrzymać się i poświęcić chwilę refleksji, ale spacerować, by zachować płynność ruchu. Choć służby opracowały szczegółowe wytyczne co do pożegnania królowej, wszyscy spontanicznie przynoszą pamiątki. Teren wokół pałacu tonie w kwiatach. Zobaczcie naszą relację.

