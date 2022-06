"To była masakra". Wszystko straciła. Hakerzy wyczyścili jej konto

Karwan w wywiadzie przyznała, że miała dwie trudne finansowo sytuacje. - Pierwszego dnia pandemii, kiedy ogłoszono lockdown, stałam na schodach "Tańca z gwiazdami" w drugim odcinku na żywo i ryczałam. Nie ryczałam z okazji tego, że musiałam przerwać "Taniec z gwiazdami", a z tego powodu, że nie wyszedł kredyt z banku do właściciela mojego nowego domu, który się po prostu nie zrealizował. Dzisiaj dziękuję za to Bogu, bo bym zbankrutowała. Ale wtedy to był cios, bo pracowałam na to 8 miesięcy - mówiła.