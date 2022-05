"To były istne tortury". Internauci z trudem próbowali wysłuchać gwiazdy "365 dni"

To, że "365 dni: Ten dzień" to frekwencyjny hit, jest nie do podważenia. Jednak pokazane w filmie sceny bazujące na absurdalnym scenariuszu są krytykowane nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Barbara Białowąs i Tomasz Mendes z pewnością będą brani pod uwagę przy wskazywaniu nominacji do Złotych Malin, co może być już nową tradycją. Kpiny z filmu na podstawie prozy Blanki Lipińskiej się nie kończą. Ale aktorzy robią wiele, by bronić erotyku, w którym miłosne uniesienia zapewniała głównej bohaterce nawet piłeczka do golfa.