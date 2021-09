"To dla mnie traumatyczne". Sylwia Nowak przeszła z mężem przez piekło

Nowak zdradziła przy okazji, że nagrała utwór o stracie bliskiej osoby i planuje go wydać w nawiązaniu do rocznicy śmierci teściów. – Ona (strata – dop. red.) jest nieunikniona w naszym życiu. Nam się przydarzyła bardzo dotkliwie, ale to jest też coś, co każdy z nas przeżywa – dodała artystka.