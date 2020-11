To dla niego się rozwiodła. Kasprzyk zaręczyła się z delfinoterapeutą

Rok temu, nie robiąc przy tym szumu, rozwiodła się po 36 latach małżeństwa . To gwiazda wniosła pozew. Małżonkowie rozstali się bez orzekania o winie. Jak donoszą media, już wtedy Ewa Kasprzyk była zakochana w innym . Swojego wybranka poznała ponoć na wakacjach w Turcji . Mężczyzna jest delfinoterapeutą.

"Teraz, będąc w Grecji, uznałam, że jestem ryzykantką. Pływałam w miejscach, które w ogóle nie są strzeżone. Rzucałam się do wody i płynęłam w skały. Na szczęście miałam okulary, a przecież obok pływały meduzy o głowach jak dynie i mogły mnie poparzyć. Ciągle bronię w sobie tej dziewczynki ryzykantki, która urywała się matce i skakała ze słupa, zdzierając kolana. I ta dziewczynka znowu idzie, gdzie chce" - wyznała we wspomnianej rozmowie.

Z wywiadu dowiadujemy się też, że gwiazda marzy, by zagrać studium kobiety dojrzałej. Choć jednocześnie przyznaje: "Mam wrażenie, że dzisiaj kino szuka zwyczajności. A mnie jest trudno zagrać kobietę zwyczajną". Ewa Kasprzyk najważniejsze nagrody zdobyła za rolę egzaltowanej matki, która wypycha dziecko w świat mody w filmie "Bellissima". Choć zagrała setki ról, widowni teatralnej kojarzy się niezmiennie z niesamowitą postacią światowej gwiazdy porno w spektaklu "Patty Diphusa".

Prywatnie aktorka jest mamą piosenkarki Małgosi Bernatowicz, która kilka lat temu próbowała swoich sił w "The Voice of Poland". W rozmowie dla "Zwierciadła" pojawia się też ciekawy wątek dotyczący ich relacji. Okazuje się, że matka z córką regularnie jeżdżą do Tajlandii i wchodzą na ring. "Boks podziałał na nas terapeutycznie. Jeździmy tam od kilku lat, wchodzimy na ring, sparingujemy."