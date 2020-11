To już 80 kilogramów. Niesamowita metamorfoza Olafa Lubaszenki

W wywiadzie w 2014 r. dla "Newsweeka" gwiazdor przyznał, że jego nadwaga połączona jest z poważnymi problemami psychicznymi: „Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane. Mają jeszcze dwójkę rodzeństwa: to cukrzyca i bezdech senny”- opowiadał.