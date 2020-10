To już nie ta Meghan, co kiedyś. Nawet Harry widzi różnicę

Malala to młoda dziewczyna, która od dziecka walczy o pozytywne zmiany. Jako 11-latka zaczęła pisać bloga. Stałą się orędownikiem praw dziewcząt, a zwłaszcza ich prawa do nauki. Pod pseudonimem Gul Makai, opisywała swoją codzienność, co nie spodobało się talibom.

Zobacz też: Meghan i Harry oddali hołd księżnej Dianie

Meghan nie tylko wyglądała pięknie, ale też miała dużo do powiedzenia. Omówiła swoją działalność na rzecz kobiet oraz wyjazdy do Indii i Rwandy. Rozmówczynie zauważyły, że żyjemy w XXI w, niektórym dziewczynkom dostęp do edukacji blokuje brak możliwości właściwej higieny. Takie rzeczy nie powinny blokować dostępu do nauki i zdobycia wykształcenia.