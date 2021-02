To koniec ich miłości. Małżeństwo Pascala Brodnickiego i Agnieszki Mielczarek rozpadło się

- Gdy pierwszy raz ją zobaczyłem, straciłem rozum - wspominał Pascal Brodnicki. - Trzysta procent kobiecości i delikatności. Do tego mówiła po francusku. Wyglądała jak Francuzka - dodaje. I on i ona dzielili pasję do gotowania, wspólnie wychowywali synka, pracowali i nie szczędzili sobie czułości przy każdej okazji. Niestety wszystko, co dobre kiedyś się kończy.