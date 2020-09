To koniec! Laura Breszka i Mateusz Król rozstali się

- Mateusz nie mógł sobie poradzić z przykrymi komentarzami ze świata filmowego po zagraniu w Koronie królów. Do tego telefon z kolejnymi propozycjami zawodowymi przestał dzwonić. Zamknął się bardzo w sobie. A Laura to dusza towarzystwa. Nie mogli się dogadać, bo on się izolował - powiedział wówczas informator "Faktu".