To nad tą pizzą zapłakał Joe Biden. Oto, co stało się z restauracją, która ją serwuje

Głogowa Małopolskiego wbrew nadanej nazwie próżno szukać w okolicy Krakowa. Ba, nawet mieszkańcy województwa podkarpackiego, w granicach którego się znajduje, nie potrafią powiedzieć, dlaczego drugi człon jego nazwy mylnie prowadzi zainteresowanych do sąsiedniej jednostki administracyjnej. Pomysł więc, by konsumpcję przez żołnierzy US Army i ich prezydenta 88 pizz z tamtejszego "Gusto" wykorzystać do promocji miejscowości jest wcale niekiepski. Wszak jest to w zasadzie pierwszy lokal gastronomiczny, jaki wita potencjalnych turystów przy zjeździe z drogi krajowej nr 9 z niedawno wyremontowanej estakady.