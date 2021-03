To naprawdę jest miłość. Jeden gest zdradził Karola

Na prośbę brytyjskiego rządu książę Walii i księżna Kornwalii udali się do Aten, aby świętować dwusetną rocznicę rozpoczęcia wojny o niepodległość Grecji. W trakcie ich wizyty fotografowi udało się uchwycić niezwykły moment, który potwierdza, że Karol wciąż jest szaleńczo zakochany w swojej partnerce.

Miniony rok obfitował w mniejszą ilość podróży niż jakikolwiek inny w najnowszej historii rodziny królewskiej. Stąd wiadomość o tym, że książę Karol i księżna Camilla odbędą podróż do Aten, ucieszyła wiele osób. Royalsi udali się w środę 24 marca do Grecji. Ostatni raz odwiedzili ten kraj w maju 2018 r. Następca tronu brytyjskiego do tej pory tylko dwa razy zawitał w nim w oficjalnym charakterze.

Jednak ta podróż jest wyjątkowa z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest to, że Grecja w tym roku świętuje dwusetną rocznicę rozpoczęcia wojny o niepodległość. W trakcie walki z Imperium Osmańskim Grecy byli później wspomagani m.in. przez Wielką Brytanię. Wojna doprowadziła do powstania współczesnej Grecji i po dwóch stuleciach jest z pewnością czymś godnym świętowania nawet w czasie pandemii. Drugim powodem jest fakt, że ojciec Karola, książę Edynburga, urodził się właśnie w tym miejscu (on i jego rodzina zostali wygnani, gdy był jeszcze niemowlęciem).

Po wylądowaniu w kraju Karol i Camilla udali się na oficjalną kolację z władzami Grecji. – Moja żona i ja nie moglibyśmy być bardziej zachwyceni powrotem do Grecji, która od dawna zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Przecież Grecja to ziemia mojego dziadka i miejsce narodzin mojego ojca. Później w Atenach moja droga babcia, księżniczka Alicja, podczas mrocznych lat nazistowskiej okupacji ukrywała żydowską rodzinę, za co w Izraelu zaliczana jest do "Sprawiedliwej wśród Narodów Świata" – powiedział podczas przemówienia.

W czwartek 25 marca para królewska wzięła udział w paradzie wojskowej na placu Sindagma w Atenach. W przeszłości tysiące ludzi z greckimi flagami ustawiało się wzdłuż głównych ulic w centrum Aten, aby obejrzeć widowisko, ale w tym roku zachęcano publiczność do pozostania w domu. To właśnie podczas tego wydarzenia fotografowi udało się uchwycić niezwykły moment, gdy Karol poprawiał kocyk swojej małżonki. Niby zwyczajny i drobny gest, ale trudno nie oceniać tego jako prawdziwej oznaki troski i czułości. Tym bardziej, że książę długo czekał na moment, w którym będzie mógł być ze swoją miłością życia.

fot. East News Książę Karol poprawia kocyk swojej małżonki Źródło: fot. East News

Długa i wyboista droga do szczęścia

Przypomnijmy, że Karol i Camilla znają się od 1970 r. Młody książę zakochał się z wzajemnością w Camilli Parker. Niestety nie mogli być razem. Kiedy Karol wrócił z wojska, ona była już żoną brygadiera Andrew Parkera Bowlesa. Miała z nim dwoje dzieci. Romans odnowili w latach 80., gdy Karol był mężem Diany. Wszystko się wydało w 1993 r., gdy jeden z tabloidów opublikował zapis nagrań z ich telefonów. Mąż Camilli złożył pozew o rozwód. Kochanków odsądzano od czci i wiary. Ataki w mediach nasiliły się jeszcze bardziej po tragicznej śmierci Lady Di w wypadku samochodowym.

Karol i Camilla w końcu pobrali się 9 kwietnia 2005 roku w Guildhall w Windsorze. On został pierwszym następcą tronu, który poślubił ukochaną podczas cywilnej ceremonii.