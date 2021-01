To nie była pierwsza zdrada Pawła. Wcześniej zdemaskowała go koleżanka z "Love Island"

Choć nikt nie dawał im szans, przez blisko półtora roku Monika Kozakiewicz i Paweł Tyburski tworzyli zgraną parę. Poznali się w "Love Island", gdzie początkowo nie przypadli sobie do gustu. Dopiero z czasem narodziło się między nimi uczucie. Okazuje się jednak, że Paweł nie był do końca fair wobec ukochanej. Monika odnalazła na jego telefonie rozmowę z kolegą, z której jasno wynikało, że Tyburski dopuścił się zdrady . Kozakiewicz opublikowała screeny świadczące o niewierności Pawła i zakończyła ich związek.

Co ciekawe, potwierdziła to sama Agnieszka. - Coś tam między nami iskrzy, ale ja mu życzę szczęścia z Monią. Teraz Paweł chce spróbować z nią i przeprosił mnie za to. Ja to rozumiem, jestem dojrzała - mówiła wówczas.