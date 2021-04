WP Gwiazdy Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Wideo + 3 grzegorz markowskiperfectmuzyka Dzisiaj, 30-04-2021 07:25 To nie pierwszy raz, gdy Perfect ogłasza koniec kariery Pod koniec kwietnia 2021 roku Grzegorz Markowski poinformował na Facebooku, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie będzie mógł wystąpić więcej na scenie. "Z ciężkim sercem chcę was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla was, tak jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś" – napisał muzyk. To nie pierwszy raz, gdy ogłasza koniec kariery. Zespół Perfect ma dość burzliwą przeszłość za sobą. Grupa powstała w 1980 roku. Szczyt popularności osiągnęli trzy lata później. Wtedy też po raz pierwszy zawiesili swoją działalność. Na scenę wrócili w 1987 roku, a w trasę po USA w latach 1989-1992 wyjechali bez Grzegorza Markowskiego. Dopiero w 1993 roku wokalista znów zaczął grać w zespole, z którego z kolei odszedł na stałe Zbigniew Hołdys. W 2019 roku Perfect ogłosił koniec działalności. Zespół miał wyruszyć w pożegnalną trasę koncertową, co uniemożliwiła pandemia koronawirusa. Mamy nadzieję, że mimo deklaracji Markowskiego zobaczymy ich jeszcze na scenie. Rozwiń