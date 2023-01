Śpiewa o niej Shakira. Pique pokazał wspólne zdjęcie z nową partnerką

Nie trudno było przewidzieć, że Shakira ze złamanym sercem zaczęła tworzyć kolejne piosenki. Na początku tego roku Kolumbijka wydała nowy utwór, w którym nie pozostawiła suchej nitki na byłym partnerze. - Zero urazy, kochanie, życzę ci dobrze z moim rzekomym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się z tobą stało. Jesteście tak dziwni, że nawet was nie rozróżniam. Jestem warta tyle, co dwie 22-latki. Zamieniłeś Ferrari na Twingo. Zamieniłeś Rolexa na Casio - zaśpiewała.