Poprowadzi pogrzeb Krawczyka. O tym księdzu słyszała cała Polska

Wyrazem zatroskania naszego rządu o rodzinę było pierwsze 500+ dla każdego dziecka. Czy to nie piękne? I wy przynosicie 500 zł teraz rodzinie! Do 18. roku życia będziecie te 500-setki każdego mesiąca przynosić rodzicom, czy to nie piękne? - mówił biskup do dzieci