To ona zagra Violettę Villas. Kim jest Sandra Drzymalska?

Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1994 r. w Wejherowie. Jako 18-latka wyjechała do Krakowa, by zdawać na wymarzone studia aktorskie. I dostała się za pierwszym razem, choć nie miała dobrego przygotowania. W rozmowie z "Vogue Polska" wspominała: - Już na egzaminie się zorientowałam, że odstaję. Inne dziewczyny doskonale wiedziały, w co się ubrać, jak się uczesać. Były w obcasach, olśniewające, seksowne. Ja w te trzydzieści stopni założyłam sukienkę w kropeczki i grube brązowe rajstopy. Bo musiałam być pewna, że podczas tańca nie będzie mi widać tyłka. Sierotka Marysia. Było mi trudno. Czasami rzeczywiście nie wiedziałam, co się dzieje. Przyjechałam z małego miasteczka z marzeniem. Miałam braki. Wokół mnie byli ludzie o wiele bardziej doświadczeni, często po szkołach, warsztatach, zajęciach. Moim atutem było tylko to, że trochę więcej czułam