To po niej Heidi Klum odziedziczyła urodę. Pokazała zdjęcie mamy z wyborów miss

Obecnie niemiecka gwiazda wybiegów znana jest przede wszystkim z działalności medialnej. W 2006 r. stworzyła własny program "Germany’s Next Topmodel by Heidi Klum", który później był realizowany w podobnej formie niemal na całym świecie. Poza tym modelka Prowadziła amerykańską edycję show "Project Runway". Jest też jedną z jurorek w "America’s Got Talent".